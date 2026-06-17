La Junta apoyará con 2 millones una planta de secado de jamones en Granja de Torrehermosa que creará 77 empleos directos

El Consejo de Gobierno ha autorizado a Extremadura Avante Inversiones a formalizar el apoyo financiero solicitado por la empresa Secadero Altos de Torrehermosa S.L, por un importe de 2 millones de euros, destinado a poner en marcha una planta para el procesado y secado de jamones en Granja de Torrehermosa, que creará 77 empleos directos.

El importe solicitado a Extremadura Avante Inversiones se materializará mediante un préstamo participativo, con un plazo de siete años, con cargo al fondo Extremadura Avante Financiación III FICC.

Secadero Altos de Torrehermosa S.L (Secalto) es una compañía constituida en septiembre de 2024 y que se dedica a la industrialización y comercialización de jamones curados.

En febrero de 2025 adquirió unas instalaciones industriales en Granja de Torrehermosa que pretenden convertir en una de las mayores instalaciones de secado de jamón de España, cuya reforma continúa y para la que se solicita este préstamo.

El desarrollo de este proyecto permitirá además mantener 23 puestos de trabajo estables y favorecer la creación de otros 77 nuevos empleos directos a lo largo de su ejecución.

"Con esta ayuda económica que canalizamos a través de Avante, la Junta da una muestra más de su apoyo al tejido agroindustrial de nuestra comunidad autónoma. Estas acciones contribuyen a dinamizar la economía, generan empleo estable y, por supuesto, fijan población en nuestros municipios", ha asegurado la portavoz de la Junta, Elena Manzano