La Junta apoya al equipo ciclista Extremadura Pebetero con 60.000 euros para 2026

El equipo ciclista Élite y Sub-23 Extremadura Pebetero ha presentado este jueves en Mérida a sus trece integrantes para la temporada 2026, en la que contará con el respaldo de la Junta de Extremadura, con un patrocinio de 60.000 euros a través de la Fundación Jóvenes y Deportes, a lo largo de los ciento ochenta días de competición.

Por primera vez, el equipo participará en 'Challenge Futura', una nueva competición que llevará al Extremadura Pebetero a medirse con equipos profesionales en dos pruebas en España. Se trata de la Clásica de Primavera, en Montuïri, el próximo 22 de marzo, y el 12 de abril en la Clásica de Pascua.

El director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro, ha destacado durante la presentación el "buen momento" a nivel deportivo que atraviesa la región, y en concreto el ciclismo, sobre el que ha señalado que el Pebetero es "identidad de Extremadura".

En este sentido, el director gerente de la Fundación Jóvenes y Deportes, José Alberto Cacho, ha valorado el aspecto formativo de este club. "Todos los ciclistas extremeños que quieran llegar a lo más alto deberían tener la opción de pasar por este equipo, que además ha llevado a muchos ciclistas al mundo profesional", recoge la Junta en una nota de prensa.

Junto a los responsables del ámbito deportivo extremeño ha participado en la presentación el manager del equipo, Alfonso Rodríguez, quien ha señalado que esta temporada les empuja a ser mejores.

En esta línea, ha destacado que el equipo se encuentra entre los diez equipos Élite y sub-23 seleccionados a nivel nacional, y por clasificación directa, para participar en la competición Challenge Futura, un puente entre el ciclismo amateur y el profesional.