La Junta apoya a la empresa familiar con nuevas ayudas al relevo generacional dotadas con 500.000 euros

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha destacado el compromiso de la Junta de Extremadura con la empresa familiar, valorado su papel como columna vertebral de la economía regional y ha avanzado nuevas medidas para garantizar su continuidad mediante ayudas al relevo generacional, dotadas inicialmente con 500.000 euros.

Así lo ha manifestado durante la clausura este jueves en Trujillo de la Asamblea de la Asociación Extremeña de la Empresa Familiar (AEEF) en la que ha incidido en esta nueva línea de ayudas, que permitirá a las empresas afrontar este proceso con mayor seguridad y planificación.

Las ayudas cubrirán hasta el 80% de los costes de asesoramiento especializado, incluyendo servicios jurídicos y de consultoría, con el objetivo de que el relevo no suponga un riesgo para la continuidad del negocio.

La empresa familiar posee un peso estratégico en Extremadura, donde representa el 90,6% del tejido empresarial, genera el 73,8% del empleo y aporta el 76,9% del Valor Añadido Bruto, cifras que reflejan su capacidad para crear riqueza, empleo estable y oportunidades en toda la región.

Para el Ejecutivo autonómico, ha señalado, el relevo generacional es uno de los momentos más decisivos en la vida de una empresa y su correcta planificación es clave para garantizar la estabilidad del empleo y la continuidad de la actividad económica.

PROGRAMA RELEVA, EJE DE LA ESTRATEGIA DE APOYO

El Programa Releva, desarrollado en colaboración con la AEEF, es una herramienta fundamental para acompañar a las empresas familiares en este proceso, ha apuntado Santamaría.

Este programa se consolida como un ejemplo de colaboración público-privada eficaz, al ofrecer asesoramiento, formación y acompañamiento personalizado para facilitar la transición generacional en las empresas extremeñas.

Además, Releva incorpora una línea estratégica esencial como es la elaboración de un estudio sobre la situación actual de la empresa familiar en Extremadura, desarrollado junto a la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Extremadura. Este trabajo permitirá conocer en profundidad la realidad del sector y diseñar políticas públicas más ajustadas para favorecer su continuidad.

La Junta de Extremadura pretende que ninguna empresa viable desaparezca por falta de planificación en su relevo generacional. Por ello, se continuará impulsando medidas que faciliten estos procesos y refuercen la competitividad del tejido empresarial.

COMPROMISO CON EL FUTURO

Durante la clausura, el consejero ha reiterado que acompañar a la empresa familiar es una prioridad estratégica, convencido de que su fortaleza es determinante para el presente y el futuro de la región.

"La continuidad de vuestras empresas es la continuidad de Extremadura", ha afirmado, incidiendo en la voluntad de seguir trabajando de la mano del sector para afrontar los retos del futuro con mayores garantías.