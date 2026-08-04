La central nuclear de Almaraz informa de una parada programada del reactor de la Unidad 1

La central nuclear de Almaraz (Cáceres) ha parado de forma programada su Unidad 1 este sábado, 1 de agosto, para llevar a cabo tareas de mantenimiento predictivo en una bomba principal.

Estas tareas se han planificado "de manera ordenada siguiendo los procedimientos técnicos establecidos", según ha informado el titular de la instalación.

Asimismo, la empresa ha hecho hincapié en que para el desarrollo de estos trabajos la central de Almaraz cuenta "con los equipos técnicos y humanos adecuados".

La Unidad 2 opera con normalidad al 100 % de potencia.