La Junta amplía hasta junio de 2026 los plazos de ejecución de cuatro planes de sostenibilidad turística

El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de cuatro adendas de modificación de otros tantos convenios de colaboración para la ejecución de Planes de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD), con el fin de ampliar el plazo de ejecución, la justificación final y la vigencia de los acuerdos hasta el 30 de junio de 2026, dada la dificultad de cumplir con los plazos anteriormente establecidos.

Concretamente, se trata de los convenios suscritos por la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes y la Diputación Provincial de Cáceres para la ejecución de los planes 'Sabores y Paisajes Gastronómicos de las Tierras de Cáceres y Trujillo', que pretende generar sinergias entre el sector turístico y el agroalimentario.

Asimismo, el plan Valle del Alagón, cuyo objetivo es contribuir a que el turismo se convierta en motor del desarrollo sostenible de esa zona; y el plan Grand Tour Territorios UNESCO que busca crear un corredor por los territorios Unesco de la provincia de Cáceres que, a su vez, permita realizar un viaje para explorar y experimentar sus recursos turísticos más atractivos.

Por último, la cuarta adenda de modificación corresponde al PSTD Campiña Sur, suscrito por la Consejería y la Diputación Provincial de Badajoz, con el fin de transformar esa comarca en un destino turístico sostenible así como impulsar el crecimiento socioeconómico del territorio.

Estos cuatro proyectos, financiados mediante fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se incluyen en el Plan Territorial de Turismo de Extremadura y tienen como finalidad contribuir a que el turismo se convierta en motor del desarrollo sostenible de esas zonas e impulsar el crecimiento socioeconómico del territorio.