La Junta amplía las ayudas para la modernización de autónomos y micropymes y eleva hasta el 60% la subvención

La Junta de Extremadura amplía las ayudas destinadas a la modernización de las actividades de autónomos y microempresas de la región, con una modificación del programa que amplía el número de empresas que pueden acceder a estas subvenciones y mejora las condiciones de apoyo a las inversiones.

La propuesta de modificación se ha incorporado hoy, lunes 14 de septiembre, al Portal de Transparencia para su consulta y participación.

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital impulsa esta modificación tras las tres convocatorias tramitadas hasta ahora y la experiencia acumulada en la gestión del programa, con el objetivo de dar continuidad a estas ayudas y optimizar sus resultados.

MÁS EMPRESAS PODRÁN ACCEDER A LAS AYUDAS

Una de las principales novedades es que se amplía de tres a cinco trabajadores el límite de empleo de las empresas que pueden beneficiarse de estas ayudas.

Además, una misma persona o empresa podrá ser beneficiaria en dos convocatorias consecutivas, siempre que el conjunto de las inversiones subvencionadas en ambas no supere los 25.000 euros.

El programa está dirigido a empresas de cualquier forma jurídica, incluidos los autónomos, que desarrollen su actividad y dispongan de un centro productivo en Extremadura.

SE INCORPORAN EL COMERCIO MINORISTA Y LA ARTESANÍA

La modificación amplía también las actividades que pueden acceder al programa, al eliminar las exclusiones que afectaban al comercio minorista y a determinadas actividades artesanas.

De este modo, estos sectores podrán beneficiarse de las ayudas para realizar inversiones destinadas a la modernización de sus actividades.

HASTA EL 60% DE LA INVERSIÓN SUBVENCIONABLE

Otra de las principales mejoras es el incremento de la intensidad de las ayudas.

La subvención podrá alcanzar hasta el 60% de la inversión subvencionable, frente al máximo del 50% previsto hasta ahora.

Las ayudas tienen carácter no reembolsable y están destinadas a financiar inversiones en maquinaria para la modernización de las actividades desarrolladas por autónomos y microempresas en Extremadura.