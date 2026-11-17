La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha celebrado este lunes en Mérida una nueva sesión del programa Ellas Lideran, centrada en las estrategias de marketing, la visibilidad empresarial y la creación de redes profesionales.

El encuentro, desarrollado en el Hotel Ilunion Palace, ha reunido a cerca de una treintena de empresarias, emprendedoras y profesionales. La secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Celina Pérez Casado, ha participado en la jornada, que ha incluido contenidos sobre comunicación de marca, captación de clientes y colaboración entre negocios.

MARKETING Y EXPERIENCIAS EMPRESARIALES

Bajo el título 'Marketing para crecer: cómo dar visibilidad a tu negocio y convertir ideas en oportunidades', la jornada ha contado con una ponencia de Mónica de la Maza, directora de Field Marketing de Kyndryl para el mercado ibérico, sobre construcción de marca, conocimiento de los clientes y comunicación del valor diferencial de las empresas.

La mesa de experiencias empresariales ha contado con Inés Falcó, emprendedora y especialista en publicidad digital, e Isabel Pérez Blázquez, fundadora de AVIVA Estudio. Ambas han compartido sus experiencias sobre captación de clientes, campañas digitales e identidad de marca, con especial atención al territorio y al comercio de proximidad.

La sesión se ha completado con una dinámica de contactos profesionales para facilitar el intercambio de experiencias y el conocimiento entre las asistentes.

UN PROGRAMA DE ÁMBITO REGIONAL

Ellas Lideran es una iniciativa de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital dirigida a empresarias y emprendedoras, que combina ponencias especializadas, experiencias profesionales y espacios de encuentro sobre distintas materias relacionadas con la actividad empresarial.

El programa comenzó a finales de 2023 y ha celebrado 15 encuentros sobre cuestiones como la gestión empresarial, el liderazgo, la financiación y la comunicación. Su desarrollo en distintas localidades permite acercar estas actividades a profesionales de diferentes zonas de Extremadura.

La iniciativa se enmarca en el proyecto Red PAE Transfronteriza, aprobado en el Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021-2027 y cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en un 75 %, y por la Junta de Extremadura, en un 25 %.

La información de las sesiones y los formularios de inscripción están disponibles en la web de Extremadura Empresarial.