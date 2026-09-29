Los jornaleros que participaron en la huelga de la vendimia de Tierra de Barros en el 76 recibirán un homenaje este viernes

PCE Tierra de Barros e Izquierda Unida Almendralejo, con el apoyo de Unidas por Almendralejo, han organizado conjuntamente un acto-homenaje con motivo del 50º aniversario de la importante huelga de la vendimia que sucedió en la comarca Tierra de Barros en septiembre de 1976.

El acto se desarrollará el próximo viernes 2 de octubre en Almendralejo a partir de las 20 horas en la estatua del jornalero situada en la Avenida de Goya, frente a la puerta principal del Parque de las Mercedes. En él intervendrá Manuel Cañada (militante de la Asociación 25 de marzo) para explicar el contexto y el importante hito que supuso esa huelga, y aquellos jornaleros que participaron en esa huelga y acudan al acto.

Desde la organización confirman que al homenaje acudirán protagonistas no solo de Almendralejo, sino de distintos puntos de la comarca. El homenaje tendrá una especial mención a uno de los principales protagonistas de esta lucha, Juan González Velarde 'El curita', una de las figuras de la lucha jornalera destacas en la comarca de aquella época.

Por todo ello, desde el PCE e IU invitan "a todas las personas que participaran en esa huelga en este merecido homenaje donde queremos que los protagonistas sean ellos", y hacen un llamamiento a "toda la ciudadanía a que acuda al mismo".