Las I Jornadas de Terapia Ocupacional acercan al alumnado de la UEx la realidad de su futuro laboral

Las I Jornadas de Terapia Ocupacional organizadas por la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional de la Universidad de Extremadura (UEx) ubicada en el campus de Cáceres, ha reunido a numerosas asociaciones, profesionales, usuarios y entidades que trabajan cada día en distintos ámbitos de la terapia ocupacional y la inclusión social.

Bajo el lema 'Crecer con la comunidad: alianzas formativas en Terapia Ocupacional', las jornadas tienen como objetivo crear un espacio de encuentro para visibilizar el trabajo diario, comprometido y muchas veces silencioso de los profesionales de la Terapia Ocupacional, así como la labor imprescindible de asociaciones, usuarios y entidades que trabajan cada día por la inclusión y la mejora de la calidad de vida.

Las jornadas también pretenden ser un espacio de encuentro entre estudiantes, PTGAS, PDI, profesionales, usuarios, asociaciones e instituciones para fomentar el aprendizaje compartido y el trabajo en red.

El equipo decanal del centro cacereño ha brindado al alumnado una oportunidad para que conozcan, de primera mano, los espacios reales de trabajo y la actividad cotidiana de las entidades, ofreciendo así una orientación práctica sobre los diferentes ámbitos profesionales.

"La iniciativa responde a la necesidad de que la Facultad y las asociaciones de discapacidad física, psíquica y sensorial tuvieran un espacio común, y que mejor que unas jornadas de Terapia Ocupacional", ha subrayado Raúl Rocero, decano de la Facultad en el acto inaugural, en el que ha dicho que "el propósito es tender puentes entre la universidad y el tejido asociativo, entre los estudiantes y los que trabajan para que hoy la teoría se conecte con la práctica".

En la jornada inaugural también han intervenido Rubén Barroso, secretario del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Extremadura (Coptoex), Arantxa Sánchez Cillán, gerente Territorial del Sepad de Cáceres, Tomás Sáchez Campo, diputado delegado del área de Informática e Innovación y José Antonio García Muñoz, subdelegado del Gobierno en Cáceres.

La jornada ha contado con espacios de reflexión y debate en el salón de actos, donde las asociaciones participantes han presentado su labor y han compartido experiencias. Estas asociaciones también han mostrado con stands en el hall su trabajo diario y han conversado con los estudiantes y visitantes sobre la realidad de su actividad.