-Izquierda Unida y el Partido Comunista organizan en Cáceres un 'Abril republicano'

La Asamblea Local de Izquierda Unida y el Partido Comunista de España (PCE) en Cáceres han organizado diversas actividades para celebrar un 'Abril republicano' en la capital cacereña, con motivo del aniversario de la proclamación de la II República.

La primera cita será este jueves, 9 de abril, con un acto sobre flamenco que tendrá lugar a las 19,30 horas en el Ateneo, situado en la calle General Esponza. Intervendrá como conferenciante Antonio Alcántara, docente y periodista, quien estará acompañado al cante por Juan José Díaz 'Pitini', y al toque por José Miguel Iglesias 'El niño de la isla'. La moderadora será Nerea Fernández, coordinadora general de Izquierda Unida de Extremadura.

Y ya el sábado, 11 de abril, se celebrará un homenaje a todas las víctimas de la represión franquista en la ciudad de Cáceres, a las 13,00 horas en el cementerio. Se contará con la intervención de varios dirigentes de ambas organizaciones políticas.

También se contará con la presencia de familiares de las víctimas de la represión franquista en la ciudad de Cáceres y representantes de los colectivos asistentes.