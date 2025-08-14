El IPC subía al 3,2% en Extremadura en el mes de julio

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 3,2% en Extremadura en julio en tasa interanual, 5 décimas por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de julio los precios encadenan dos meses de subidas en Extremadura. En términos mensuales, la inflación en Extremadura disminuyó un 0,4%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,1%.

Donde más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 12,1% más que en julio de 2024 (+3,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4% más (-0,3 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,9% más (+0,1 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,2% más (+0,3 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en transporte, un -0,3% (+0,3 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.