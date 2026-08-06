Investigado un hombre por provocar un incendio forestal en Casas de Don Pedro con el tractor que conducía

La Guardia Civil ha instruido diligencias como investigado a un vecino de la localidad pacense de Casas de Don Pedro, por su presunta implicación en un delito de incendio forestal cuando conducía un tractor en este término municipal.

Los hechos ocurrieron el pasado 16 de julio, cuando se declaró un incendoi en el paraje 'Campofrío' de Casas de Don Pedro, en el que fueron pasto de las llamas unas 40 hectáreas de dehesa, que afectó además a una explotación de pistachos y varias casas aisladas.

En la extinción de este incendio intervinieron medios aéreos y terrestres del Plan de lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Infoex) con helicópteros y camiones motobomba con sus cuadrillas respectivas, así como un coordinador, agentes del medio natural, voluntarios del municipio y patrullas de la Guardia Civil.

La investigación llevada a cabo por los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Herrera del Duque y agentes del Medio Natural, para identificar el origen del fuego, así como las causas, determinó que la ignición pudo ser provocada por la carbonilla incandescente que desprendía del tubo de escape de un tractor que circulaba por la zona, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

En el marco de la investigación se consiguió averiguar la identidad del conductor del vehículo agrícola, un vecino de Casas de Don Pedro, a quien se le sitúa circulando con su tractor durante la franja horaria y lugar de los hechos, según relata la Guardia Civil en nota de prensa.

Tras la inspección del vehículo agrícola, se pudo comprobar que no tenía pasada la ITV, por lo que con todas las pruebas incriminatorias, al conductor del tractor se le instruyeron las correspondientes diligencias por el supuesto delito de incendio forestal, y han sido remitidas a la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Herrera del Duque.

Ante estos hechos, la Guardia Civil recuerda la necesidad de adoptar las medidas preventivas para realizar trabajos agrícolas y forestales dictadas por la Junta de Extremadura en el Decreto 132/2022 de 26 de octubre en el que se aprueba el Plan de Lucha contra Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Plan Infoex), en el que se regula el uso del fuego y las actividades que puedan provocar incendios.