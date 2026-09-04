Interior detecta en VioGén 3.033 casos activos de víctimas de violencia de género en Extremadura

El Ministerio del Interior tiene detectados en el Sistema VioGén 106.549 casos activos de víctimas de violencia de género en España, de los cuáles 21 están en riesgo extremo, 1.157 en alto, 16.355 en medio y 89.016 en bajo. En el caso de Extremadura detecta 3.033 casos activos.

Según datos estadísticos del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, a 31 de agosto de este año 1.341 de las víctimas son menores de 18 años; 26.211 de 18 a 30; 49.187 de 31 a 45; 27.214 de 46 a 64; y 2.596 de 65 o más.

Los datos también revelan que hay 54.772 casos de víctimas de violencia de género con menores a cargo. Un total de 1.715 de estos están en riesgo de ser agredidos por el maltratador de su madre. En concreto, actualmente hay tres casos de este tipo en riesgo extremo, 155 en alto y 1.557 en medio.