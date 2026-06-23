El Instituto de la Mujer destina 1,7 millones de euros a ayudas para la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género

El Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) ha publicado la convocatoria de ayudas para la recuperación integral de mujeres víctimas de violencia de género con una dotación de 1,7 millones de euros que permitirá apoyar a mujeres en situación de vulnerabilidad económica durante su proceso de recuperación y autonomía personal.

Estas ayudas, que podrán alcanzar los 5.000 euros por beneficiaria, tienen como finalidad cubrir necesidades específicas derivadas de la situación de violencia sufrida, facilitando la recuperación psicosocial de las mujeres y favoreciendo el inicio de una vida independiente que les permita romper definitivamente el círculo de la violencia.

La Junta de Extremadura prevé que unas 550 mujeres puedan beneficiarse de esta convocatoria, una cifra superior a las 511 víctimas de violencia de género que accedieron a estas ayudas durante el ejercicio 2025.

FAVORECER LA AUTONOMÍA Y LA EMPLEABILIDAD

La convocatoria de este año incorpora importantes novedades destinadas a adaptar las ayudas a las necesidades reales de las mujeres beneficiarias.

Entre las nuevas actuaciones subvencionables se incluye la contratación de una línea de telefonía fija o móvil con acceso a internet, un recurso fundamental para facilitar el teletrabajo, la formación online y la comunicación.

Asimismo, se amplían los permisos de conducción subvencionables, que además del permiso de conducir tipo B incluirán otros permisos profesionales con el objetivo de mejorar las oportunidades de empleo de las solicitantes.

En materia de vivienda, podrán financiarse también gastos de reparación de electrodomésticos, así como la adquisición o reparación de vehículos turismos, ciclomotores y motocicletas destinados al uso exclusivo de la beneficiaria.

Por otra parte, además del nivel de ingresos y rentas, se reforzarán los criterios para priorizar mujeres con hijas e hijos a cargo y para aquellas que presenten situaciones de discapacidad, ya sea propia o de sus descendientes.

REQUISITOS

Podrán solicitar estas ayudas las mujeres que sean mayores de edad; tengan la condición de víctima de violencia de género; no convivan ni hayan reanudado la relación afectiva con el autor o presunto autor de los hechos violentos desde la aprobación de las medidas o penas de alejamiento acordadas judicialmente; estar empadronadas y residir en un municipio de Extremadura, así como según los límites de renta establecidos.

Las solicitudes podrán presentarse de forma presencial en cualquiera de las Oficinas de Asistencia a la Ciudadanía integradas en el Sistema de Registro Único de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Asimismo, la red de oficinas de igualdad asesorará durante todo el proceso de solicitud.

También podrán tramitarse de forma electrónica a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Junta de Extremadura.

Con esta convocatoria, la Junta de Extremadura refuerza su compromiso con la protección, recuperación y autonomía de las mujeres víctimas de violencia de género, facilitando recursos económicos que contribuyan a superar situaciones de vulnerabilidad y avanzar hacia una vida libre de violencia.