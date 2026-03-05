Los inquilinos morosos extremeños deben de media 3.403 euros en 2025, la menor cifra del conjunto del País

Extremadura ha cerrado el ejercicio de 2025 con una deuda media de 3.403,2 euros, cifra que consolida a la región un año más como la autonomía con menor morosidad de España, situada en los 8.489,3 euros, según datos del Observatorio del Alquiler.

Si se pone en relación esta cuantía con el precio medio del alquiler en Extremadura durante 2025, la deuda en la región equivaldría a casi seis meses de impago.

Este dato se obtiene al cruzar la morosidad media registrada con el precio medio del arrendamiento en la localidad, lo que permite identificar la profundidad temporal del impago en la región.

En cuanto a las cuantías absolutas, Extremadura se mantiene como la comunidad autónoma con los niveles de deuda más bajos del país, generalmente asociados a precios de alquiler más contenidos.

El desglose provincial revela una situación equilibrada entre sus dos territorios, siendo la provincia de Cáceres la que registra una cuantía ligeramente superior con una deuda media de 3.418,2 euros, mientras que la provincia de Badajoz presenta una morosidad media de 3.394,5 euros.

El análisis territorial de 2025 confirma que estas cuantías están directamente relacionadas con las rentas de alquiler de cada zona y el dinamismo económico regional.

A pesar de contar con los niveles de impago más reducidos a nivel nacional, el esfuerzo financiero que los inquilinos deben destinar al pago de la mensualidad se mantiene como un "factor determinante".