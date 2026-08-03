El inicio de las obras del aparcamiento de Entrepuentes en Badajoz provocará desde este lunes un plan especial de tráfico

El Ayuntamiento de Badajoz pondrá en marcha este lunes, 3 de agosto, un plan especial de tráfico y transporte público con motivo del inicio de las obras del futuro aparcamiento subterráneo de Entrepuentes.

Los trabajos ya han comenzado con las catas arqueológicas previas que, hasta el momento, están ofreciendo resultados negativos, así como con diversas actuaciones en Joaquín Costa, la Glorieta de los Tres Poetas y el entorno de Puerta de Palmas para favorecer la fluidez del tráfico durante el desarrollo de la obra.

De esta forma, a partir de este lunes se producirá el principal cambio en la circulación con el corte del tráfico en la Ronda Reina Sofía, que será desviado por Joaquín Costa.

Tras esta primera fase comenzarán las actuaciones de mayor envergadura, entre ellas el desvío definitivo de los servicios afectados, la demolición de aceras y calzadas, el trasplante del arbolado que sea viable, la retirada de los ejemplares que no puedan conservarse y el inicio de la excavación necesaria para ejecutar el aparcamiento.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha explicado que "esta es una obra fundamental para el Casco Antiguo", ya que van a crear 170 nuevas plazas de aparcamiento "en una zona que adolece de aparcamiento debido a la morfología propia de sus calles", quien ha recordado además que la inversión es "muy importante" con 5 millones de euros y un plazo de ejecución de catorce meses.

NUEVA ORDENACIÓN DE TRÁFICO

Así, con el objetivo de mantener la movilidad durante las obras, el ayuntamiento ha diseñado una nueva ordenación del tráfico que permitirá mantener la conexión entre ambas márgenes del Guadiana mediante itinerarios alternativos.

De esta forma, desde la Plaza de Reyes Católicos se podrá cruzar Puerta de Palmas y girar a la izquierda hacia la avenida de Entrepuentes para acceder al Puente de la Universidad.

Además, será posible continuar por Joaquín Costa hasta la Glorieta de los Tres Poetas para enlazar con la Ronda de Circunvalación, el Puente de la Autonomía o acceder hacia la Alcazaba y la Plaza de San José por Suárez de Figueroa.

Como principal restricción, dejará de estar permitido el giro a la izquierda desde el cruce de Joaquín Costa con Luis de Morales para incorporarse directamente a la Ronda de Circunvalación.

Los vehículos que lleguen desde la Ronda de Circunvalación o el Puente de la Autonomía a la Glorieta de los Tres Poetas únicamente podrán salir en dirección a Joaquín Costa sentido Plaza de Reyes Católicos.

Para acceder a la Alcazaba o la Plaza de San José será necesario completar la glorieta y realizar el recorrido habilitado por la Ronda de Circunvalación y la calle Luis de Morales.

Del mismo modo, quienes desciendan desde la Plaza de San José, la Alcazaba o Luis de Morales podrán incorporarse hacia la Ronda de Circunvalación en dirección San Roque o continuar por Joaquín Costa para acceder al Puente de la Autonomía o regresar a la Plaza de Reyes Católicos.

También se mantendrá el acceso a esta plaza desde la avenida de Entrepuentes para los vehículos procedentes del Puente de la Universidad y la BA-20, según detalla el ayuntamiento en nota de prensa.

SERVICIO DE AUTOBÚS

Además, y con motivo de las obras, también se producirán modificaciones en el servicio de autobús urbano, que afectarán temporalmente a las líneas 6, 6F, 11, 18 y 18F, así como a las tres primeras expediciones de la línea 13 en sentido Valdebótoa.

Todas ellas sustituirán el recorrido habitual por la Ronda Reina Sofía, la Glorieta de los Tres Poetas y el Puente de la Autonomía por un itinerario alternativo que discurrirá por la avenida de Entrepuentes, el Puente de la Universidad y la avenida Adolfo Díaz Ambrona.

En sentido San Fernando, Gurugú, Universidad y Alcazaba, los autobuses se desviarán desde la Plaza de Reyes Católicos por la avenida de Entrepuentes, cruzarán el Guadiana por el Puente de la Universidad y continuarán por la avenida Adolfo Díaz Ambrona hasta reincorporarse a sus recorridos habituales en la rotonda de Cuatro Caminos.

En sentido contrario, el itinerario será el inverso, accediendo desde Cuatro Caminos por la avenida Adolfo Díaz Ambrona, el Puente de la Universidad y la avenida de Entrepuentes hasta la Plaza de Reyes Católicos.

En cuanto a las paradas, en el caso de las líneas 6 y 6F (Las Vaguadas-Gurugú) en sentido Gurugú no se suprime ninguna y se incorpora la número 53 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona, y en sentido Las Vaguadas queda fuera de servicio la número 19 de la calle Nuestra Señora de Bótoa y se habilitan las número 52 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona y 237 de la avenida Santa Marina (Entrepuentes).

En la línea 11 (Estación de Autobuses-Alcazaba), en sentido Alcazaba no se elimina ninguna parada y se incorpora la número 53 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona.

En sentido Estación de Autobuses tampoco se suprime ninguna parada y se añaden las número 52 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona y 237 de la avenida Santa Marina (Entrepuentes).

Respecto a la líneas 18 y 18F (Cerro Gordo-Facultad de Medicina), en sentido Facultad de Medicina queda fuera de servicio la parada número 18, situada en la glorieta Adolfo Suárez-Puente de la Autonomía, y se incorpora la número 53 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona.

En sentido Cerro Gordo se elimina la parada 19 de la calle Nuestra Señora de Bótoa y se habilitan como alternativas la número 52 de la avenida Adolfo Díaz Ambrona y la 237 de la avenida Santa Marina (Entrepuentes).

Ante esta situación, el Ayuntamiento de Badajoz solicita la comprensión de los ciudadanos ante las molestias que puedan ocasionar estas modificaciones temporales, "necesarias para ejecutar una infraestructura de tal importancia".

Toda la información sobre los desvíos, mapas de recorrido y ubicación de las nuevas paradas estará disponible en la página web municipal, en la web de Tubasa, en las redes sociales municipales y mediante cartelería informativa instalada en las paradas afectadas.