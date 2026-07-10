El INFOEX trabaja en la extinción de un Incendio Forestal en Casas de Millán, estabilizaba otro en Valdefuentes

Hoy ya sin alertas por calor en Extremadura, si vigilantes ante la situación de riesgo por incendios forestales en la región. Hoy de nuevo con casi la totalidad del territorio extremeño bajo riesgo extremo y muy alto de incendio forestal.

Y así, ahora mismo pendientes de un incendio forestal declarado anoche en Casas de Millán en trabajos de extinción por parte de efectivos del Plan Infoex, que ha desplegado en la zona a 6 unidades de bomberos forestales terrestres, 4 agentes del Medio Natural, 4 técnicos de extinción, así como 4 unidades de maquinaria pesada, además movilizada una unidad y un equipo de logística de Cruz Roja para ofrecer cobertura sanitaria y avituallamiento a los efectivos.

Por otro lado, el INFOEX desactivaba ayer el nivel 1 de peligro en un incendio forestal que se declaró en Valdefuentes. Estabilizaba el incendio sin frentes activos que lo hagan avanzar y con evolución es "favorable".

Por cierto, sepan que el operativo aéreo antiincendios del Miteco lleva más de 2.000 horas consumidas en esta campaña, 296 han sido aquí en Extremadura.