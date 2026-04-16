El Infoex participa en un simulacro de incendio forestal entre Extremadura y Castilla y León con observadores de 13 regiones

La Junta de Extremadura ha participado este miércoles en un simulacro de incendio forestal celebrado en Robleda (Salamanca) y que ha reunido a más de 200 integrantes del Plan Infoex, su equivalente castellanoleonés (el Infocal) y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Al mismo han asistido el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, y su homólogo de la comunidad limítrofe, Juan Carlos Suárez-Quiñones.

Como observadores, han participado representes de la UME (Unidad Militar de Emergencias), las delegaciones del Gobierno de Extremadura y Castilla y León, y la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, además de técnicos de 13 regiones.

En concreto, de Asturias, Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Valencia.

El ejercicio ha simulado un incendio que comienza a las 08,00 horas en Cadalso (Sierra de Gata) y se extiende a la provincia de Salamanca. Al afectar a dos comunidades autónomas y por sus dimensiones, implica la formación de un único Puesto de Mando Avanzado (PMA) con responsables de las dos comunidades autónomas integrando un Mando Unificado de Extinción (MUE) y siguiendo un único plan de operaciones.

DESPLIEGUE DE MEDIOS

A lo largo de la mañana, se han ido sucediendo eventos figurados pero recurrentes en grandes incendios forestales, como las evacuaciones o el corte de carreteras.

El Plan Infoex ha aportado 36 personas, además de medios de extinción tanto figurados como reales. Entre estos últimos, tres brigadas terrestres, dos camiones autobombas, dos técnicos, dos agentes del Medio Natural y dos vehículos de maquinaria pesada, entre otros.

El simulacro es una actividad del Programa Nacional de Preparación en Incendios Forestales del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que busca mejorar la coordinación interadministrativa y entre los servicios de extinción.

La práctica ha servido también para testar el Protocolo General de Actuación que la Junta de Extremadura y la Junta de Castilla y León firmaron en mayo del año pasado y que agiliza el trabajo en incendios forestales que afecten a zonas limítrofes entre las dos comunidades autónomas.

Este documento establece la Zona de Actuación Conjunta en Incendios Forestales (Zacif), una franja de cinco kilómetros a ambos lados de los límites autonómicos en la que los medios de extinción de una y otra región pueden moverse libremente sin tener que pedir antes una autorización, ha destacado la Junta en nota de prensa.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural en funciones, Francisco Ramírez, ha valorado el simulacro como "un ejercicio eminentemente práctico de gran utilidad, porque reproduce una situación que puede darse en la realidad, y que nos permitirá mejorar en la coordinación, un factor importante a la hora de abordar la extinción de incendios que pasan de una comunidad a otra".

En las próximas semanas, el equipo de evaluadores que ha participado en el simulacro elaborará unas conclusiones que permitirán afinar aún más los métodos de trabajo ante un hipotético incidente de estas características.