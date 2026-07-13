El INFOEX intervino en 37 incendios forestales durante la última semana

Durante la última semana, de época de peligro alto, el Plan INFOEX ha intervenido en 58 incidentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de los cuales 37 han sido incendios forestales.

De estos 37 incendios forestales, con una superficie afectada de unas 1366.2 ha, a la espera de las mediciones definitivas, 18 se han producido en la provincia de Badajoz y 19 en la de Cáceres.

Cabe destacar que en la provincia de Badajoz, en el término municipal de Jerez de los Caballeros, se ha producido un gran incendio forestal, con una superficie estimada de 510 ha. Además, se ha declarado el nivel 1 en cuatro ocasiones; una en la provincia de Badajoz y tres en la de Cáceres.

En cuanto a la previsión meteorológica, la semana comienza con el desplazamiento hacia el este de la península de la vaguada atlántica que este domingo está afectando a nuestra región con un reforzamiento del anticiclón subtropical desde el Atlántico y norte de África. Esto provocará un tiempo más estable y caluroso, con aumento gradual de las temperaturas, tanto máximas como mínimas (especialmente desde el martes). Asimismo, no se esperan fenómenos tormentosos.

Se prevé que para la jornada del miércoles se puedan rondar nuevamente los 40 º C. El calor intenso, con dominio anticiclónico, perdurará durante toda la semana.

La probabilidad de ignición continuará siendo elevada debido a la baja humedad relativa durante las horas centrales del día, la escasa recuperación nocturna y la acumulación de días sin lluvia.

El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.