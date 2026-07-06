El INFOEX intervino en 32 incendios forestales durante la última semana

El Plan INFOEX ha intervenido esta semana en 64 incidentes ocurridos en Extremadura, de los que 32 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 270 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas. 16 incendios se han producido en la provincia de Badajoz y los otros 16 en la provincia de Cáceres.

En esta semana de época de peligro alto que comenzó el pasado 1 de junio cabe destacar que, aunque no se ha producido ningún gran incendio forestal (los que afectan a más de 500 hectáreas), se ha declarado el nivel uno (posible afección a personas o bienes no forestales) en dos incendios en la provincia de Badajoz y en uno en la provincia de Cáceres. El de mayor relevancia fue el ocurrido en Malpartida de Plasencia, con una superficie aproximada de 140 hectáreas.

En cuanto a la previsión meteorológica, la semana comienza con aviso meteorológico inicialmente hasta el martes por ola de calor, producido por un bloqueo anticiclónico al norte de la península y con posibilidad de eventos tormentosos hasta mediados de la semana. En la segunda mitad habrá un cambio en la dinámica con descenso de temperaturas por la entrada de una vaguada por el extremo noroccidental de la península. La probabilidad de ignición continuará siendo elevada debido a la baja humedad relativa durante las horas centrales del día.

El servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.