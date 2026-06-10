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El INFOEX intervenía este martes en 3 incendios forestales en Herrera, Hinojosa y Arroyo de San Serván y envía refuerzos a Huelva

Anoche la Junta de Extremadura y el INFOEX movilizaron a 4 maquinistas, un agente del medio natural y un técnico de extinción así como 2 bulldozers desde Hoyos y Zafra para colaborar en los trabajos de extinción del Incendio Forestal de Villanueva De Los Castillejos en la provincia de Huelva que ha afectado ya a más de 3.600 hectáreas.

Redacción

Extremadura |

El INFOEX intervenía este martes en 3 incendios forestales en Herrera, Hinojosa y Arroyo de San Serván y envía refuerzos a Huelva
El INFOEX intervenía este martes en 3 incendios forestales en Herrera, Hinojosa y Arroyo de San Serván y envía refuerzos a Huelva | INFOEX

El INFOEX tuvo que actuar ayer sobre al menos tres incendios forestales en la región. Uno de pasto y matorral en Herrera del Duque, otro en Hinojosa del Valle y un tercero también de matorral y pasto en Arroyo de San Serván.

Además, anoche la Junta de Extremadura y el INFOEX movilizaron a 4 maquinistas, un agente del medio natural y un técnico de extinción así como 2 bulldozers desde Hoyos y Zafra para colaborar en los trabajos de extinción del Incendio Forestal de Villanueva De Los Castillejos en la provincia de Huelva que ha afectado ya a más de 3.600 hectáreas.

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