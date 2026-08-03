El Infoex intervenía en 14 incendios forestales durante la última semana que han afectado a más de 2.100 hectáreas

El Plan Infoex ha intervenido esta semana en 33 incidentes, de los que 14 han sido incendios forestales, que han afectado a una superficie aproximada de 2.120 hectáreas, a la espera de las mediciones definitivas. Siete incendios se han producido en la provincia de Badajoz y los otros siete en la de Cáceres.

En esta semana de época de peligro alto que comenzó el pasado 1 de junio cabe destacar que se ha producido un gran incendio forestal, en la provincia de Cáceres, en Casas de Millán que afecta a unas 1.350 hectáreas. Otro incendio reseñable ocurrió en la provincia de Badajoz, en Herrera del Duque, cuya superficie estimada, a falta de datos oficiales, es de unas 500 has. En ambos incendios se declaró nivel uno de peligrosidad (posible afección a personas o bienes no forestales). Además, se ha declarado el Nivel 1 de Operatividad del Plan Infoex en otros tres incendios forestales: dos en el término municipal de Badajoz y uno en el de Cáceres.

En cuanto a la previsión meteorológica, se inicia la semana con la entrada de una masa de aire de carácter atlántico que provocará un descenso de las temperaturas, un aumento de la humedad relativa y un incremento de la velocidad del viento, predominando la componente oeste.

A partir del miércoles, la advección de poniente perderá intensidad, normalizándose las temperaturas. El viento disminuirá su velocidad y tendrá un comportamiento más variable, aunque seguirá predominando la componente oeste. La humedad relativa también descenderá, pero sin alcanzar valores extremos.

De cara al fin de semana, los modelos apuntan a una nueva bajada de latitud de la corriente en chorro, favoreciendo otra entrada significativa de poniente, con un nuevo aumento del viento, descenso de las temperaturas y aumento de la humedad relativa. No obstante, al tratarse de una predicción a medio plazo, esta evolución deberá confirmarse en los próximos días debido a la incertidumbre que todavía muestran los modelos.

El servicio de prevención y extinción de incendios forestales de la Junta de Extremadura sigue recomendando que se extremen las precauciones en los trabajos agrícolas y actividades próximas a zonas forestales susceptibles de provocar incendios.