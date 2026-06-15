INCENDIOS

El INFOEX estabiliza este domingo dos incendios forestales en Robledillo de Gata y Pozuelo de Zarzón

En Robledillo fue activado el nivel 1 por la posibilidad de que el humo afectase a la población y por la cercanía de infraestructuras aisladas.

Redacción

Extremadura |

El INFOEX estabiliza este domingo dos incendios forestales en Robledillo de Gata y Pozuelo de Zarzón
El INFOEX estabiliza este domingo dos incendios forestales en Robledillo de Gata y Pozuelo de Zarzón | INFOEX

El INFOEX daba por estabilizado el incendio forestal declarado sobre las 8 de la tarde de ayer en Robledillo de Gata que se iniciaba como consecuencia de un rayo. Fue activado el nivel 1 por la posibilidad de que el humo afectase a la población y por la cercanía de infraestructuras aisladas. El incendio se daba por estabilizado, con evolución favorable y sin frentes activos que lo hagan avanzar.

Por otra parte, el INFOEX daba también por estabilizado un incendio declarado ayer en la localidad cacereña de Pozuelo de Zarzón.

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