La 'influencer' Zulema Romero renuncia a su escaño por el Partido Popular en la Asamblea de Extremadura

La 'influencer' Zulema Romero ha presentado su renuncia al escaño que ocupa como diputada por el PP en la Asamblea de Extremadura ante la dificultad de compatibilizar el cargo con sus proyectos profesionales. Romero fue la número 2 en la lista del PP por Badajoz para las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre de 2025, justo por detrás del vicepresidente y consejero de presidencia Abel Bautista.

El escaño que deja Romero va a ser ocupado por el siguiente en la lista de Badajoz, Manuel Lozano, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Villanueva de la Serena.