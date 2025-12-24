Inés María Martín recibe el Premio 'Enfermera Raquel Nieto Ramírez' al mejor expediente de Enfermería en la UEx

La alumna de Enfermería Inés María Martín Martínez ha sido distinguida este martes, día 23, con el IV Premio 'Enfermera Raquel Nieto Ramírez' al mejor expediente académico para los estudiantes del Grado en Enfermería de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura (UEx).

En declaraciones a los medios antes de recibirlo en el Rectorado en Badajoz, Inés María Martín ha explicado que desde pequeña le gustaba la rama de la salud y estaba indecisa entre Medicina y Enfermería, así como que está "muy contenta" de haber elegido esta última titulación, que considera "la profesión más bonita del mundo" y que no es sólo curar, sino también cuidar y aliviar y que cuando ya no hay solución también supone acompañar a esa persona hasta el final.

Igualmente, ha mostrado su satisfacción por recibir este premio, porque "al final de tanto esfuerzo ha merecido la pena", mientras que sobre sus estudios ha reconocido que han sido "muchas" las Navidades en las que solo bajaba a su pueblo a cenar la noche de Nochebuena y el resto del tiempo estaba estudiando, por lo que considera que recibir este premio en esta Navidad supone que "todo ese esfuerzo, todas esas Navidades, estudiando, estudiando y estudiando, ha merecido la pena" porque es "verdad" que ha mantenido las notas "pero con mucho esfuerzo".

Sobre su futuro más inmediato, actualmente está trabajando en el centro Casaverde de Mérida, el Hospital de Rehabilitación Neurológica, y no descarta el día de mañana seguir estudiando u opositar. La cuantía económica del premio es de 1.500 euros, ha apuntado, y es "una gran ayuda económica" tras "tanto esfuerzo a lo largo de la carrera", dado que no habría podido estudiarla si no hubiese sido por una beca y el esfuerzo de sus padres.

"Estoy orgullosa de que, a día de hoy, podamos estudiar no solo las personas que más riqueza tienen, sino que todo el mundo pueda acceder a sus estudios por su esfuerzo y por conseguir una nota", ha concluido.