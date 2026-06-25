INVERSIONES

Industria adjudica 518 millones a 17 proyectos, entre ellos uno de Conservas Vegetales de Extremadura con 1,6 millones

Así, se ha concedido una subvención de algo más de 1,6 millones a Conservas Vegetales de Extremadura, S.A., en Badajoz, para la descarbonización profunda del calor de proceso mediante sustitución de gas natural por calor renovable.

Redacción

Extremadura |

Industria adjudica 518 millones a 17 proyectos, entre ellos uno de Conservas Vegetales de Extremadura con 1,6 millones
Industria adjudica 518 millones a 17 proyectos, entre ellos uno de Conservas Vegetales de Extremadura con 1,6 millones | CONESA

El Ministerio de Industria y Turismo, a través de Sepides, ha publicado la resolución de concesión de ayudas de actuación integral para la descarbonización de la industria manufacturera como parte del PERTE de descarbonización industrial, dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2026, adjudicando 518 millones de euros en subvenciones a 17 proyectos.

En el caso de Extremadura, Industria ha concedido una subvención de algo más de 1,6 millones a Conservas Vegetales de Extremadura, S.A., en Badajoz, para la descarbonización profunda del calor de proceso mediante sustitución de gas natural por calor renovable.

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