El importe de las ampliaciones de capital cae un 13,7% en Extremadura en 2025, por encima de la media nacional

El importe de las ampliaciones de capital ha caído un 13,71 por ciento en 2025 en Extremadura en comparación con el año anterior, por encima del descenso del 6,02 por ciento experimentado a nivel nacional.

Así, el importe de las ampliaciones de capital en 2025 en España ha alcanzado los 22.137 millones de euros. En diciembre el importe ha ascendido a 17.469 millones de euros, lo que refleja una caída del 34,1 por ciento frente a diciembre de 2024, según los datos del Radar Empresarial de Ampliaciones de Capital de Experian publicados este lunes.

Por su parte, el número de movimientos de ampliaciones de capital en 2025 se sitúa en 31.265 operaciones, frente a las 30.726, lo que refleja un aumento del 1,75 por ciento.

De igual modo, el mes de diciembre ha cerrado en el país con 2.957 operaciones de ampliación de capital, frente a las 2.697 de diciembre de 2024, lo que supone un aumento del 9,6 por ciento.

Paralelamente, el saldo de capital social suscrito en 2025 (ampliaciones menos reducciones) por las empresas españolas es de 10.465 millones de euros, frente a los 10.738 del 2024, lo que supone una caída del 8,5 por ciento comparado con el año anterior.

Por otro lado, al realizar un análisis de los últimos cinco años, se observa que el importe de las ampliaciones de las ampliaciones de capital decrece un 22,9 por ciento, pasando de 28.724 millones de euros en 2021 a 22.137 en 2025. Sin embargo, el número de operaciones crece en el último lustro un 5 por ciento, pasando de 29.784 en 2021 a 31.265 en 2025.