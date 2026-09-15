El IMEX reclama una respuesta coordinada frente a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual en Almendralejo

La directora del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), Estefanía Rodríguez Silva, ha asistido este lunes a la I Jornada sobre trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, celebrada en el Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo, donde ha reivindicado la necesidad de reforzar la coordinación entre las administraciones públicas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y las entidades sociales especializadas para avanzar en la prevención, detección y erradicación de esta forma de violencia contra las mujeres.

En declaraciones a los medios de comunicación, Rodríguez Silva ha señalado que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual constituye "uno de los delitos más deleznables que pueden sufrir las mujeres y las niñas", ya que atenta directamente contra su dignidad y provoca consecuencias devastadoras a nivel psicológico, físico y social.

En este sentido, ha destacado que "todos los recursos tenemos que estar unidos en la lucha para que esto se erradique".

ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO CONTRA LA TRATA

La directora del IMEX ha recordado que la Junta de Extremadura actualizó el pasado año el Protocolo contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, incorporando por primera vez indicios específicos para la detección de posibles víctimas menores de edad.

Asimismo, entre las novedades introducidas se encuentra la detección de posibles situaciones de trata a través de las redes sociales, espacios que, según ha explicado Rodríguez Silva, "aprovechan la vulnerabilidad y la pobreza de mujeres y niñas para su captación".

Asimismo, ha recordado que el Instituto de la Mujer de Extremadura tiene entre sus competencias la emisión de las acreditaciones administrativas de las situaciones de trata en la región. Según los datos facilitados por Rodríguez Silva, durante el pasado año se emitieron nueve acreditaciones por situaciones de trata con fines de explotación sexual, mientras que en lo que va de año se han registrado tres.

No obstante, la directora del IMEX ha subrayado que estas cifras no reflejan la dimensión real del problema. "Los números no son significativos y estamos ante la punta del iceberg" de un delito caracterizado por su elevada dificultad de detección.

Por ello, ha apelado a mantener "todas las alarmas puestas" y a la responsabilidad del conjunto de la sociedad para identificar posibles situaciones de explotación. En este sentido, ha instado a la ciudadanía a comunicar a las autoridades cualquier indicio que pueda apuntar a que una mujer o una niña está siendo víctima de explotación sexual.

Rodríguez Silva también ha puesto el foco en la demanda de servicios sexuales y en la responsabilidad de quienes los consumen, al considerar que "quienes pagan sostienen la explotación sexual".

La directora del IMEX ha defendido así la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva integral y ha reclamado que la sociedad no permanezca ajena ante una realidad que afecta especialmente a mujeres y niñas en situaciones de vulnerabilidad.