La III Feria Regional de Artesanía de Extremadura, ARTEXANÍA, se consolida como espacio de referencia del sector artesano

La secretaria general de Economía, Empresa y Comercio, Sol Giralt, ha participado en la inauguración hoy de la III Feria Regional Artexanía, en la Plaza Mayor de Plasencia, destacando su consolidación como espacio de referencia del sector artesano en Extremadura.

La III Feria Regional de Artesanía de Extremadura, ARTEXANÍA, que se desarrollará del 1 al 3 de mayo, está organizada por la Junta de Extremadura con la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia para su ubicación en un entorno urbano y patrimonial de gran valor.

ARTEXANÍA mantiene como objetivo principal destacar el valor del sector artesano extremeño y acercar su trabajo a la ciudadanía. "Más allá de su vertiente comercial, la feria se concibe como un espacio de encuentro, reconocimiento y divulgación de un sector que forma parte esencial de la identidad cultural de Extremadura y que desempeña un papel relevante en la economía y la sociedad regional", tal y como ha dicho la secretaria general.

En esta edición participan 37 stands expositivos, además de un punto de información para la atención y orientación de los visitantes. Se ha atendido toda la demanda de expositores y todos los artesanos participantes están inscritos en el Registro de Artesanos de Extremadura, lo que garantiza la profesionalidad, autenticidad y calidad de los productos expuestos.

Durante los tres días de feria, el público puede descubrir una amplia variedad de oficios artesanos, como textil, joyería, cerámica, vidrio, macramé, marroquinería, cosmética natural o bordado, entre otros, con piezas únicas que combinan técnicas tradicionales y una visión contemporánea.

ARTEXANÍA es una feria viva y participativa con una programación compuesta por 12 talleres y 8 demostraciones en vivo, impartidas por los propios artesanos, que permitirán al público conocer de cerca los procesos de creación, experimentar con materiales y técnicas y comprender el valor del trabajo artesano. Todas las actividades son gratuitas, abiertas a todos los públicos y con inscripción directa en la propia Plaza Mayor.

Durante estos días, Plasencia se convierte en un gran taller al aire libre donde tradición e innovación confluirán, mostrando la artesanía como un patrimonio vivo que se renueva sin perder su esencia.

APUESTA DE LA JUNTA POR EL SECTOR ARTESANO

"ARTEXANÍA forma parte de una apuesta firme y continuada por el sector artesano, acompañada de medidas concretas de apoyo, como líneas de ayudas a la inversión para mejorar la competitividad y modernización de los talleres; programas de relevo generacional, con una línea de ayudas abierta hasta el 30 de junio de 2026; y acciones de reconocimiento y prestigio, como la convocatoria este año de los Premios de Artesanía, destinados a poner en valor la excelencia, creatividad y trayectoria del sector" ha destacado Sol Giralt.