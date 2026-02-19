La III Carrera Solidaria Ruta 091 vuelve a Cáceres el 15 de marzo a favor de la asociación de Esclerosis Múltiple

La Carrera Solidaria Ruta 091, organizada por la Policía Nacional, vuelve a Cáceres en su tercera edición el domingo 15 de marzo con el objetivo de recaudar fondos a favor de la asociación de Esclerosis Múltiple de Extremadura (EMEx). Se espera superar la cifra de 1.400 participantes del año pasado así como la recaudación, que llegó a los 19.000 euros y fue entregada, en esa ocasión, a Aspainca.

Las inscripciones están abiertas hasta el 10 de marzo en la web oficial de la carrera al precio de 12 euros para la categoría de adultos y 8 euros para niños a partir de 4 años y hasta 14 años. Además, existe un 'Dorsal 0' al precio de 10 euros para colaborar con la causa. Los dorsales y la camiseta se recogerán del 10 al 13 de marzo en el centro deportivo El Perú Cáceres Wellness.

El recorrido partirá de la Plaza Mayor con un circuito urbano de 10 kilómetros o de 5 kilómetros (una vuelta), además del paseo solidario de 5 kilómetros y las pruebas infantiles, cuya meta será también la misma plaza, donde se exhibirán algunos de los recursos y las unidades especiales de la Policía Nacional.

El itinerario de la carrera transcurrirá por la Gran Vía, plaza de San Juan, calle de San Pedro, San Antón, Avenida de España, Cruz de los Caídos, Avenida de Alemania hasta rotonda de Renfe y vuelta a Cruz de los Caídos. Después se irá por la avenida de Antonio Hurtado hasta la calle Cervantes, vuelta a Cruz de los Caídos, Avenida de España, calle San Antón, San Pedro, plaza de San Juan, Gran Vía y meta en Plaza Mayor.

Los detalles de esta carrera --que se celebra en varias ciudades españolas entre ellas Plasencia el 14 de marzo-- se han dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa con la presencia del subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, y el comisario provincial, Gregorio Valverde.

También han participado en la presentación de la diputada provincial Isabel Ruiz; la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Cáceres, Noelia Rodríguez, así como responsables de EMEx, Jesús Cano y Alfonso Mancebo, que han explicado que la recaudación se destinará a financiar algunas de la terapias físicas y psicológicas que ofrece la asociación a los afectados, así como a la investigación de esta enfermedad.

Todos han coincidido en que no se trata solo de una carrera, sino que es una oportunidad para correr por una buena causa y para sumar pasos que ayudan a los enfermos de esclerosis múltiple, por lo que han animado a los cacereños a participar en esta carrera que conjuga deporte y solidaridad.