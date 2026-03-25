El IES Universidad Laboral de Cáceres alza la voz contra el "abandono estructural" del centro

La comunidad educativa del IES Universidad Laboral de Cáceres ha alzado este martes su voz de manera unánime en una concentración que se ha celebrado en las puertas del centro con la asistencia de unas 500 personas entre profesores, alumnado, padres y madres que han denunciado lo que definen como "abandono sistemático" y "dejadez administrativa".

Con pancartas en las que se podían leer mensajes como 'Universidad Laboral SOS', 'Dignidad para la Laboral', '- excusas + inversión' o 'Nos caen goteras, no ayudas', los participantes han desplegado varias mantas en el suelo de la explanada central en alusión a las que han tenido que colocar en diferentes estancias del centro educativo debido a las goteras de la cubierta.

El instituto, referente educativo en Extremadura con más de 50 años de historia y galardonado con la Medalla de Cáceres en 2017, se encuentra en una situación que sus integrantes califican de "crítica e insostenible", según ha señalado el representante del profesorado en el consejo escolar, Lorenzo Pinto.

Las lluvias de las últimas semanas han sido el detonante de un intenso malestar que se lleva sintiendo desde hace varios años, según ha asegurado en declaraciones a los medios. Por ello, alumnos, familias y trabajadores se han concentrado y han hecho lectura a un manifiesto para criticar "un escenario de emergencia real".

En el manifiesto denuncian la clausura de las cocinas y del comedor de la residencia escolar, el cierre de múltiples aulas por riesgo estructural, el desprendimiento de falsos techos, así como la presencia generalizada de moho y humedades en espacios comunes.

Desde el centro, recuerdan que el historial de promesas por parte de las diferentes Administraciones es extenso. En 2017 la Consejería de Educación anunció una inversión de 4 millones de euros para una reforma integral, cifra que se llegó a elevar hasta los 14 millones, "sin que ninguna de estas partidas se haya materializado en obras reales hasta la fecha".

REUNIÓN CON LA CONSEJERA Y CONDICIONES MÍNIMAS

En la concentración celebrada este martes, también se ha informado de la reunión mantenida el pasado viernes 20 de marzo con la actual Consejera de Educación en funciones, Mercedes Vaquera, en la que se ha comprometido a solucionar las deficiencias en las cubiertas de "manera urgente".

A pesar de ello, la comunidad educativa se mantiene escéptica: "Valoramos el paso y la disposición al diálogo, pero la historia nos ha enseñado que el papel lo aguanta todo, mientras que nuestros techos ya no", han señalado durante el acto.

Por ello, la comunidad educativa del IES Universidad Laboral ha trasladado a la Administración un pliego de condiciones mínimas para garantizar la continuidad de la actividad docente. Solicitan una ejecución inmediata y que el compromiso verbal realizado se traduzca en ejecución de las obras de manera urgente.

Asimismo, piden un cronograma vinculante con la presentación por escrito de fechas reales de licitación, inicio y fin de obras; una rehabilitación integral con una inversión extraordinaria que devuelva la dignidad al edificio, superando la política de soluciones provisionales; y transparencia total en el proceso con la entrega inmediata de los informes técnicos de Riesgos Laborales y del Servicio de Obras.

"No pedimos lujos, pedimos dignidad y seguridad para los más de 1.300 estudiantes que construyen, diariamente, aquí su futuro", concluye el manifiesto. La comunidad educativa ha advertido que mantendrá las movilizaciones hasta que "el centro vuelva a ser un lugar seguro y se puedan impartir las clases con la dignidad que la educación pública merece".