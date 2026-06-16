La huelga nacional de médicos registra un seguimiento del 17,82% este lunes en Extremadura

La huelga nacional de médicos ha alcanzado un 17,82 por ciento de seguimiento este lunes, 15 de junio, en Extremadura.

Por provincias, el seguimiento ha sido de un 15,90 por ciento en Badajoz y de un 20,88 por ciento en Cáceres, según los datos aportados por la Consejería de Salud de la Junta de Extremadura.

Así, el impacto total de esta semana se conocerá el próximo lunes, día 22, cuando se ofrezca el balance completo de consultas e intervenciones canceladas.

Cabe recordar que la huelga está convocada en protesta por el contenido del borrador del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.