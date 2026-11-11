La huelga general del 11N reivindica en Mérida una vivienda asequible y mejores condiciones laborales

La jornada de huelga general convocada este 11 de noviembre ha tenido también su reflejo en Mérida, donde las reivindicaciones por una vivienda asequible, salarios dignos y unos servicios públicos de calidad han centrado las protestas. Una movilización que, además, ha estado marcada por las denuncias sindicales sobre la actuación de la Policía Nacional y Local durante los piquetes informativos en distintos centros de trabajo de la capital extremeña.

Desde UGT, su secretaria, Patro Sánchez, ha reclamado explicaciones por estas actuaciones. Ante estas acusaciones, el Gobierno municipal ha trasladado que respeta profundamente el derecho a huelga y la labor de las centrales sindicales, y ha anunciado que recabará información para conocer las intervenciones realizadas por la Policía Local durante la madrugada.

Además Patro Sánchez ha defendido que esta convocatoria pretende interpelar tanto a las administraciones como a la patronal para reclamar mejoras en las condiciones de vida de los trabajadores. En cuanto al seguimiento, los sindicatos sitúan la incidencia de la huelga en torno al 40% en Extremadura durante las primeras horas. Desde Comisiones Obreras, María Berrocal ha destacado especialmente la respuesta registrada en algunos sectores: el de cárnicas el seguimiento estimado fue del 70%, y en la central nuclear de Almaraz del 50%.

La vivienda ha sido otro de los grandes protagonistas de la jornada. En Mérida, la Plataforma de Inquilinas ha salido a la calle para denunciar las dificultades de acceso a un hogar, especialmente entre los jóvenes. Entre sus principales reivindicaciones figuran una bajada del 50% de los alquileres, un mayor control de los pisos turísticos y la creación de un parque público de vivienda.

Una movilización que también ha respaldado la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, quien ha defendido el derecho a huelga y ha exigido explicaciones tanto a la Delegación del Gobierno como al Ayuntamiento de Mérida por la actuación policial durante los piquetes informativos.

La jornada transcurre, además, condicionada por la alerta naranja meteorológica y la suspensión de las clases en Extremadura. Pese a ello, desde UGT y CCOO mantienen, por el momento, la convocatoria de manifestación prevista para las 19:00 horas en Mérida.