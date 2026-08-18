SANIDAD

El Hospital Universitario de Badajoz pone en marcha un programa de preparación nutricional para pacientes oncológicos

Los pacientes son derivados a consulta de Nutrición por sus oncólogos cuando presentan pérdida de peso, dificultades para alimentarse o problemas metabólicos que puedan afectar a su tratamiento oncológico.

Redacción

Extremadura |

El Hospital Universitario de Badajoz pone en marcha un programa de preparación nutricional para pacientes oncológicos
El Hospital Universitario de Badajoz pone en marcha un programa de preparación nutricional para pacientes oncológicos | SES

La Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del Hospital Universitario de Badajoz (HUB) ha puesto en marcha el proceso Recuperación Intensificada en Tratamiento Oncológico (RITO), una iniciativa pionera orientada a mejorar la situación nutricional y metabólica de los pacientes oncológicos antes de iniciar tratamientos de quimioterapia y/o radioterapia.

Este programa, desarrollado por el doctor Luis Miguel Luengo, responsable de la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética del HUB, tiene como objetivo reducir los efectos adversos asociados al tratamiento oncológico, favorecer una mejor tolerancia al mismo y disminuir las interrupciones, retrasos o reducciones de dosis que puedan comprometer su eficacia.

Los pacientes son derivados a consulta de Nutrición por sus oncólogos cuando presentan pérdida de peso, dificultades para alimentarse o problemas metabólicos que puedan afectar a su tratamiento oncológico.

Una vez valorados, reciben una intervención personalizada basada en la optimización de su estado nutricional, el control metabólico y recomendaciones de actividad física adaptada a sus necesidades, explica la Junta en una nota de prensa.

La iniciativa toma como referencia los programas de recuperación intensificada en cirugía, implantados desde hace años en numerosos hospitales españoles y traslada ese mismo concepto de prehabilitación al ámbito de los tratamientos oncológicos no quirúrgicos.

ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE ONCOLÓGICO

El objetivo es que los pacientes afronten la quimioterapia o la radioterapia en las mejores condiciones posibles, mejorando su capacidad de recuperación y reduciendo complicaciones.

El proceso RITO está acompañado de un estudio de evaluación de resultados que analizará el impacto de esta estrategia sobre la calidad de vida y la evolución clínica de los pacientes.

La Unidad de Nutrición Clínica y Dietética pretende consolidar un modelo de atención más integral y personalizada para las personas con cáncer, incorporando la valoración nutricional y metabólica como un elemento clave dentro del proceso asistencial oncológico.

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