SUCESOS

Un hombre resultaba herido tras chocar con su coche contra una pared en Valle de Matamoros

El hombre, con traumatismos en tórax y cara, ha sido ya trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

Redacción

Extremadura |

Un hombre resultaba herido tras chocar con su coche contra una pared en Valle de Matamoros
Un hombre resultaba herido tras chocar con su coche contra una pared en Valle de Matamoros | SES

Un varón ha resultado herido de carácter 'menos grave' tras colisionar con su coche contra una pared en el camino del cementerio de Valle de Matamoros.

El incidente ha ocurrido en torno a las 15,00 horas de este sábado, según han informado fuentes del Centro 112 de Extremadura.

Una unidad medicalizada de emergencia, con base en Jerez de los Caballeros, y efectivos de servicio de la Guardia Civil han sido los efectivos que se han desplazado hasta el lugar del accidente.

El hombre, con traumatismos en tórax y cara, ha sido ya trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

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