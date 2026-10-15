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Un hombre de 87 años en estado crítico tras ser atropellado en Badajoz, una mujer "menos grave" tras un atropello en Villanueva

Además, este miércoles nos dejaba un hombre de 86 años, herido leve con un trauma en muñeca y mano tras la colisión entre un coche y un camión en el cruce de la A5 con la A66 en Mérida.

Redacción

Extremadura |

Paso de peatones
Paso de peatones | Paso de peatones

Un hombre de 86 años, resultaba herido leve con un trauma en muñeca y mano tras la colisión entre un coche y un camión en el cruce de la A5 con la A66 en Mérida. El hombre fue trasladado al Hospital de la capital extremeña.

DOS ATROPELLOS

Un hombre de 87 años se encuentra en estado crítico tras ser atropellado en la Carretera de la Corte en Badajoz, por lo que fue trasladado al Hospital Universitario de Badajoz.

Además, una mujer de 67 años sufría una fractura de pierna en otro atropello ocurrido en la mañana de ayer en la calle José Gallardo de Villanueva de la Serena. Fue derivada al Hospital Don Benito-Villanueva en estado menos grave.

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