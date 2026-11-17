Un hombre de 77 años ha muerto este lunes tras una caída de altura en un accidente doméstico ocurrido en el municipio de Villar del Rey, en la provincia de Badajoz, ha informado Emergencias 112 Extremadura.

El suceso, ha añadido Emergencias Extremadura, ha tenido lugar en un domicilio situado en la calle Santos del citado municipio.

A su llegada al lugar, las asistencias sanitarias de Alburquerque sólo han podido certificar el fallecimiento del hombre.

Además de las asistencias sanitarias han intervenido en la emergencia agentes de la Guardia Civil.