Un hombre de 77 años de Don Benito-Villanueva, tercer fallecido por fiebre del Nilo Occidental este año en Extremadura

Un hombre de 77 años que permanecía ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva por fiebre del Nilo Occidental ha fallecido, lo que se elevan a tres los muertos en Extremadura por esta causa en lo que va de año.

Así lo ha confirmado el Servicio Extremeño de Salud (SES), que ha notificado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura, en una mujer de 62 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva.

En total, se han registrado 20 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, tres de ellos asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y tres fallecidos, y en este momento, cinco pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida, según señala el Servicio Extremeño de Salud en nota de prensa.

Cabe recordar que en el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 3 fallecidos.

Ante esta situación, la dirección del SES ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que "se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible", manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.