Herida grave una mujer de 82 años tras una colisión por alcance con un tractor en La Zarza

Una mujer de 82 años de edad ha resultado herida grave en un accidente de tráfico ocurrido este lunes, 21 de septiembre, en el término municipal de La Zarza (Badajoz).

El siniestro ha consistido en una colisión por alcance entre un turismo y un tractor, ocurrida a las 9,00 horas en la carretera La Zarza Sur ZA-30, según ha informado el 112 de Extremadura.

La víctima ha sufrido un trauma craneal y torácico y ha sido trasladada al Hospital de Mérida en un helicóptero medicalizado del Servicio Extremeño de Salud (SES), que también ha movilizado dos ambulancias y un equipo médico del centro de salud de la localidad. Asimismo, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, policía local y del parque de bomberos de Mérida.