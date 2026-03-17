Guardiola urge a Vox a cerrar un acuerdo en Extremadura, "con ellos dentro" del gobierno o "como quieran"

La presidenta en funciones de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha urgido a Vox a cerrar un acuerdo que dé estabilidad en la región con un "gobierno fuerte", al tiempo que ha dejado la decisión de entrar en el Ejecutivo autonómico en manos del partido de Santiago Abascal.

En declaraciones a los medios tras la reunión de la Junta Directiva Nacional convocada tras las elecciones de Castilla y León, la líder extremeña ha subrayado que quiere dar estabilidad a su comunidad con un gobierno "que se dedique a hablar y a solucionar los problemas de los extremeños", que es donde tienen "que estar centrados".

"Con ellos dentro, con ellos como quieran. Hay que ponerse a trabajar ya y llegar a un acuerdo que sea bueno y beneficioso para los extremeños", ha señalado Guardiola al ser cuestionada, en concreto, si ese futuro gobierno de la Junta de Extremadura debe contar con consejeros de Vox.

En este contexto, ha recordado que lleva más de dos meses intentando cerrar un acuerdo que asegure la gobernabilidad de la comunidad autónoma tras resultar vencedora en las elecciones del 20 de diciembre con 29 escaños --a cuatro de la mayoría-- y el 43,2 por ciento de los votos, por lo que espera que esas negociaciones den su "fruto". "La gente lo está esperando ya con bastante necesidad y urgencia", ha apostillado.

Previamente, a su llegada a la sede nacional en la calle Génova, Guardiola ha confirmado que no ha parado de "tener contactos" con Vox y "de trabajar" para sacar adelante su investidura después de que la formación presidida por Santiago Abascal tumbara su primer intento de reelección en la Asamblea regional.

Preguntada por si cree que tras las elecciones en Castilla y León será más fácil negociar con Vox, Guardiola ha indicado que está centrada en lo que les une y seguirá con la mano tendida. "Creo que es necesario para los extremeños y eso es lo único que nos tiene que importar", ha apuntado.