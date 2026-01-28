Guardiola se reúne con los representantes de las organizaciones agrarias y reitera su apoyo al campo extremeño

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha reiterado este martes el compromiso del Ejecutivo autonómico con los agricultores y ganaderos extremeños y ha asegurado que no comparte el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur si este no protege al sector.

Así lo ha señalado tras mantener una reunión, junto con la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, en funciones, Mercedes Morán y con los representantes de las organizaciones agrarias ASAJA, APAG Extremadura, UPA y La Unión, a quienes ha agradecido "su franqueza y esa disposición al diálogo en un momento complejo para nuestro campo".

APOYO A LAS REIVINDICACIONES DEL SECTOR

La presidenta en funciones ha subrayado que las actuales movilizaciones del sector en toda España responden a reivindicaciones legítimas del sector agrario. "Son días de muchas reivindicaciones y cuando los agricultores y los ganaderos salen a la calle, pues es que no les falta razón, y nosotros, desde el Gobierno, lo que hemos querido hacer es lo que hemos venido haciendo siempre, que es escucharlos y ser muy claras también", ha afirmado.

RECHAZO AL MERCOSUR

En relación con el acuerdo comercial Mercosur, Guardiola ha señalado que no comparte el acuerdo validado por el Gobierno central. "Y no porque estemos en contra de los acuerdos comerciales que puedan beneficiar a nuestra economía, sino porque vamos a seguir defendiendo junto a ellos que tienen que existir las mismas oportunidades y que no se puede utilizar al sector agrario siempre como moneda de cambio", ha defendido.

En este sentido, ha advertido de que no se puede exigir al campo extremeño el cumplimiento de las normativas más estrictas de Europa mientras compite con productos importados que no están sujetos a las mismas reglas. "Para que este acuerdo de Mercosur sea visto como una oportunidad para nuestro campo, tiene que tener esas cláusulas de salvaguarda, esas cláusulas de protección del precio de nuestros productos y tiene que haber controles en frontera que sean efectivos, que sean automáticos y que garanticen que los productos que entran tengan las mismas exigencias que los productos de la Unión Europea", ha añadido.

La presidenta en funciones ha lanzado un mensaje claro: "el Gobierno de España tiene que defender en Bruselas a nuestro campo, porque esa es su obligación y, desde luego, eso es lo que vamos a hacer desde el Gobierno de Extremadura", ha expresado.

DEFENSA DE UNA PAC JUSTA Y CON PRESUPUESTO SUFICIENTE

Durante la reunión también se ha abordado la reforma de la Política Agraria Común (PAC), sobre la que la Junta mantiene una posición de rechazo compartida con las organizaciones agrarias y Cooperativas Agroalimentarias, plasmada en un documento de consenso.

"Nosotros vamos a seguir defendiendo, como hemos hecho siempre, como hemos hecho en Bruselas, como hemos hecho ante el ministro Planas y como vamos a hacer en todos los foros posibles, una PAC que tenga un presupuesto fuerte, que permita garantizar la rentabilidad de nuestros productores, que tenga un presupuesto diferenciado, porque con esta propuesta no tenemos una PAC verdaderamente común", ha concluido.