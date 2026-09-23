Guardiola responderá el jueves en Preguntas de Control sobre los proyectos de biometano y sobre su consejero de Agricultura

La presidenta de la Junta, María Guardiola, responderá a las preguntas formuladas por los partidos de la oposición en la Asamblea de Extremadura en la sesión plenaria programada este jueves, 24 de septiembre, que versarán sobre los proyectos de biometano proyectados en la región y sobre el episodio en el que el consejero de Agricultura delegó su voz en un compañero de Vox en una reunión sobre la PAC en lugar de en otra consejera del gobierno extremeño.

La actuación de Juan José García, designado por Vox como consejero de Agricultura, Ganadería y Medioambiente, dentro del acuerdo de gobierno con el PP, centrará la pregunta formulada por el presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Álvaro Sánchez Cotrina.

En concreto, la pregunta registrada en el orden del día interpela a Guardiola sobre si puede garantizar que el campo extremeño "tiene un Gobierno que lo representa, lo escucha y defiende sus intereses con voz propia".

La otra pregunta a la que se someterá la jefa del Ejecutivo regional la formulará la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que le pedirá una valoración sobre los proyectos de biometano y sobre la "respuesta ciudadana" que están teniendo.

Posteriormente, también responderán a las preguntas de la oposición los miembros del Consejo de Gobierno. Las dos primeras, de los diputados David Araujo y Aitor Vaquerizo, de Unidas por Extremadura y del Grupo Socialista, respectivamente, versarán sobre los Espacios para la Creación Joven, y en concreto sobre la regulación de su imagen institucional y si esto supone poner límites a la libertad de expresión de los usuarios de estas instalaciones.

La tercera pregunta incluida en el orden del día la formulará la diputada socialista María Curiel, sobre las medidas que ha adoptado la Junta para prevenir la enfermedad del virus del Nilo Occidental.

Asimismo, se han incluido en la sesión de este jueves dos interpelaciones a la Junta de Extremadura, la primera sobre la política general en materia de siniestralidad laboral, formulada por la diputada socialista María Piedad Álvarez Cortés, y la segunda sobre el Plan de lucha contra incendios forestales (Infoex), a cargo de la portavoz de Unidas por Extremadura.

Además, a petición del Grupo Socialista, la consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, comparecerá ante el pleno al objeto de informar sobre los instrumentos de gestión y planificación de la sanidad pública extremeña.

El orden del día incluye tres propuestas de impulso, con la que se instará a la Junta, por un lado, a elaborar el Plan Estratégico de Reconversión Industrial para el Campo Arañuelo y a mantener de forma íntegra la exigencia y recaudación del Impuesto sobre Instalaciones que incidan en el Medioambiente (ecotasa) a las empresas propietarias de la Central Nuclear de Almaraz, formulada por Unidas por Extremadura.

La segunda reclamará a la Junta que contribuya al desarrollo de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, y la tercera a que recupere la política de planificación de la sanidad pública sobre la base de la actividad ordinaria y la complementariedad de la actividad extraordinaria para garantizar la sostenibilidad del SES, ambas formuladas por el Grupo Socialista.

Por último, se sustanciarán dos propuestas de pronunciamiento. La primera de ellas, registrada por el Grupo Popular, instando al Gobierno de España a adoptar las medidas de simplificación fiscal necesarias para implantar un régimen de franquicia del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para los autónomos y pymes.

La segunda, en este caso de Vox, instando al Gobierno de España a reafirmar la soberanía española sobre Ceuta, así como Melilla, las islas Chafarinas y el resto de lugares de soberanía española en el norte de África.