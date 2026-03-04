Guardiola realiza un discurso con guiños a Vox, apelando al "enemigo común", Pedro Sánchez, pero sin grandes concesiones

La presidenta en funciones, María Guardiola, comparecía ante la cámara extremeña en su debate de investidura para solicitar la confianza de la Asamblea resultante de los comicios del 21 de diciembre del pasado año. Un discurso básico, previsible y repetitivo, vehiculada hacia las filias y fobias de la formación de Santiago Abascal, pero sin concesiones reseñables. Apelaba al enemigo común, Pedro Sánchez, y referencias hacia el pacto verde, educación libre, inmigración regulada, financiación autonómica justa, o Almaraz. En definitiva hacia lo que une a su formación, el PP y su socio necesario e inevitable, Vox, asegurando que no existe ningún muro entre ellos.

Guardiola intentó ayer apelar a la unidad con Vox haciendo referencia a las políticas conjuntas llevadas a cabo y a lo que les une más que a lo que les separa. También, y por si acaso, pedía a la oposición que reconociera los resultados de las urnas, dejaran atrás el insulto e hicieran política desde el respeto.

Volvía a dibujar el mejor de los escenarios posibles para la región, pidiendo el apoyo de la cámara para posicionar a Extremadura en un lugar referente y para que los extremeños confíen en que sus políticos miraran por el futuro de la región con más negociación y menos negaciones. Muchas culpas en su discurso hacia el gobierno de Pedro Sánchez, buscando guiños y enemigo común con Vox, por ejemplo, en lo referente al campo extremeño o al pacto verde, criticando que nuestros ganaderos no recién el mismo trato que aquellos que provienen de otros países.

Referencias también a las otras filias y fobias del partido de Abascal : Una educación libre, una inmigración regulada, una financiación justa o unas infraestructuras necesarias. Reclamaciones estas que hacía en la tarde de ayer la presidenta en funciones, donde Almaraz, también tuvo su protagonismo.

VALORACIONES

En cuanto a las valoraciones por parte de los grupos de la oposición, Vox decidió no comparecer. Unidas por Extremadura y PSOE coincidentes en que la popular se ha acercado más a parecer una candidata de Vox que de su partido sin reconocer sus errores. Escuchamos a Irene de Miguel de Unidas por Extremadura y a José María Vergeles desde el PSOE. Complaciente el PP, donde su portavoz José Ángel Sánchez Julia, hacía referencia a que Guardiola ha dado todos los pasos necesarios para que haya gobierno y espera que hoy el debate deje atrás el bloqueo y la crispación.

La sesión se reanudará hoy a las 9:30 de esta mañana con la intervención de los partidos, el debate posterior, y la primera votación de esta sesión que precisaría de mayoría absoluta. Algo totalmente descartado sin acuerdo de gobierno previo con Vox. Esto marcará un plazo de 48 horas, hasta el próximo viernes en donde habría una segunda votación que para prosperar necesitaría mayoría simple.