Guardiola marca el 2027 como el año de cierre del "círculo del cambio" político ganando en ayuntamientos y gobernando las diputaciones

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha invitado a "no hacer caso a los cenizos" y ha considerado que 2027 será un año "clave" para cerrar el "círculo del cambio" político en la región.

Así, ha considerado "importantísimo" que el PP gane las elecciones municipales en 2027 y que gobierne en las diputaciones provinciales para "limpiar", "abrir puertas y ventanas" y "levantar las alfombras".

"Nos jugamos mucho. Nos estamos jugando que las togas sigan siendo independientes. Nos estamos jugando que no se hagan ficheros de periodistas. Nos estamos jugando que las instituciones no se usen como cortijo de absolutamente nadie. Las instituciones no son agencias de colocación", ha asegurado.

De este modo, ha incidido la 'popular' en que ya se ha hecho "lo más difícil" que es gobernar la Junta de Extremadura. "Hemos hecho lo más complicado y esto no pasa porque sí, esto no es casualidad, esto es trabajo y esto es confianza. Tenemos la confianza de cientos de miles de extremeños a los que, por supuesto, no vamos a defraudar", ha sentenciado.

María Guardiola ha realizado estas declaraciones durante su intervención en la Junta Directiva Autonómica y Comité Ejecutivo del Partido Popular de Extremadura que se ha celebrado este jueves en Mérida.

LEGISLATURA DEL "AVANCE"

Guardiola ha repasado los cinco meses transcurridos de legislatura, a la que ha calificado como la "del avance frente al bloqueo", la del "acuerdo por encima de la ira" y la de "los hechos frente a tanta palabrería".

"Y tenemos que decirlo alto y claro, y tenemos que decirlo con mucho orgullo, ¡qué bien le sienta el Partido Popular a Extremadura!", ha subrayado.

Por ello, ha pedido "confianza" y "tranquilidad", junto a no hacer "caso a los cenizos", a los que "están abonados a la confrontación" ni a los que "han venido a poner zancadillas" y "se niegan a arrimar el hombro", ya que el PP juega "en otra liga". "Nosotros jugamos en la liga de la gente", ha señalado, una que no es "ni para pesimistas ni para odiadores profesionales".

En este sentido, Guardiola ha valorado que el acuerdo al que llegó el PP con Vox tras las elecciones es un "muy buen acuerdo para que Extremadura pueda seguir avanzando y pueda seguir creciendo".

"Los extremeños nos han pedido estabilidad, nos han pedido certidumbre y nos han pedido política útil. Porque gobernar es eso, no es hacer ruido constante. Gobernar es responder, es estar ahí cuando llegan los problemas. Gobernar es tener claro, no perder nunca de vista, para quién estamos aquí. Y estamos aquí por y para Extremadura. Esa es nuestra única meta", ha remarcado.

DESTACA EL MOMENTO "FANTÁSTICO" DE EXTREMADURA

Durante su intervención, Guardiola ha puesto en valor que Extremadura está en un momento "fantástico". "En su prime, que dirían los jóvenes ahora", ha destacado, además de hacer hincapié en que es una región que "ya no agacha la cabeza".

"Extremadura no se resigna. Extremadura ha aprendido a exigir y nosotros hemos aprendido a estar a la altura de esa exigencia y exigir también significa reclamar aquello que nos corresponde, lo que es nuestro", ha apuntado, momento en el que ha criticado el sistema de financiación propuesto por el Gobierno de España.

Por ello, la también presidenta de la Junta ha asegurado que "ni hacienda propia, ni ordinalidad, ni privilegios. Igualdad. Esa es la única palabra que nos vale", ha valorado.

También ha mostrado su satisfacción por la prórroga para la Central Nuclear de Almaraz, algo en lo que "ha tenido mucho que ver y ha hecho un grandísimo trabajo el Partido Popular", ha dicho.

"Extremadura, a ver si se enteran de una vez, no es del Partido Socialista. No, Extremadura es de quien la defiende, es de quien la honra, de quien la defiende y de quien la honra. Y lo digo además sin ánimo de ofender a nadie, porque hay socialistas honrados, socialistas honrados que entienden la política como servicio y que ahora mismo están señalados por no ser sumisos. Y a todos ellos les digo, oye, que aquí tienen su sitio, que se sumen a este proyecto de transformación para nuestra región", ha remarcado.

En este momento, ha expuesto Guardiola algunos de los datos positivos que ha alcanzado Extremadura en los últimos meses en diferentes variables económicas como la cifra de paro, de afiliación a la Seguridad Social, de constitución de empresas o de confianza empresarial.

También, en relación a la vivienda, ha afeado que, tras ocho años de gobierno, Sánchez se haya dado cuenta "de repente" de que se tiene un "problema importante de vivienda" en España y se elaboren dos decretos hechos "a contrarreloj" y que lo "único que hacen es agravar el problema".

Frente a ello, la presidenta del PP extremeño ha asegurado que en la región sí se han "hecho los deberes", poniendo en marcha el aval joven para facilitar el acceso a su primera vivienda, medida de la que se han beneficiado más de 2.500 personas, o con programas de construcción y de promoción de vivienda pública.

"Mientras nosotros trabajamos, construimos y demostramos con hechos que Extremadura está creciendo, hay quien lleva cuatro años sin presentar Presupuestos Generales del Estado y dedicándose a señalar a las comunidades autónomas que están gobernadas por el Partido Popular. Es que no hay excusa: Sin presupuestos no se puede gobernar", ha sentenciado.

Por ello, Guardiola ha considerado que uno de los hitos "más importantes" e "inmediatos" que tiene el Ejecutivo regional es la presentación, en este próximo trimestre, de sus segundos presupuestos, que serán "expansivos", "sociales", con "más inversión" y con "más recursos que nunca".

Finalmente, Guardiola ha criticado la oposición extremeña, de la que ha dicho que es la "peor oposición" y la "más dañina que haya tenido jamás Extremadura", toda vez que "han abandonado el diálogo, han abandonado el debate, las ideas y se dedican al ataque permanente y a la mentira sistemática".

Ante ello, ha considerado que el PP lo que debe hace es "trabajar" y "responder con hechos" pero no "entrar en su juego". "Os aseguro que en la descalificación y en el bulo nos ganan siempre. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir demostrando que se puede hacer política de otra manera", ha planteado.