Guardiola amadrina a los alumnos de Ciencias Económicas y reivindica una Extremadura que genere oportunidades

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha participado este viernes en la ceremonia de graduación de la XL Promoción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Extremadura, celebrada en el Palacio de Congresos Manuel Rojas de Badajoz, donde ha ejercido como madrina de los alumnos de los grados en Administración y Dirección de Empresas y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Durante su intervención, la presidenta ha felicitado a los 95 nuevos graduados -de la promoción 2022-2026- por el esfuerzo realizado a lo largo de estos años y ha hecho extensiva esa enhorabuena a sus familias, a quienes ha reconocido el apoyo y acompañamiento prestados durante toda la etapa universitaria.

Guardiola ha agradecido la confianza depositada por los estudiantes al elegirla madrina de la promoción, un gesto que, según ha señalado, recibe con especial emoción por su condición de antigua alumna de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y miembro de la comunidad Alumni de la Universidad de Extremadura.

La presidenta ha destacado el papel de la universidad pública como espacio de formación académica y también de crecimiento personal, donde, además de adquirir conocimientos, los estudiantes "aprenden valores como el pensamiento crítico, el esfuerzo, la convivencia, la capacidad de diálogo y el compromiso con la sociedad".

En este sentido, ha animado a los nuevos titulados a mantener la curiosidad, la honestidad, la humildad y la vocación de aprendizaje permanente en una etapa marcada por los profundos cambios tecnológicos, la inteligencia artificial y la transformación de los modelos productivos. "Harán falta profesionales competentes, pero, sobre todo, personas con criterio y con una sólida arquitectura moral", ha afirmado.

María Guardiola ha subrayado, asimismo, la importancia de que Extremadura sea capaz de ofrecer oportunidades reales a sus jóvenes para desarrollar aquí sus proyectos de vida. "No quiero una Extremadura que retenga a nadie; quiero una Extremadura que seduzca, que ofrezca oportunidades atractivas y comparables a las que muchos han buscado fuera", ha indicado.

En este contexto, ha defendido el derecho de los jóvenes a salir, conocer otros lugares y adquirir nuevas experiencias, pero también la obligación de la región de facilitar que quienes lo deseen puedan construir o regresar para desarrollar su carrera profesional en Extremadura.

La presidenta ha puesto en valor la trayectoria de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales desde su creación en 1982, destacando su contribución durante más de cuatro décadas a la formación de profesionales.

En este sentido, ha trasladado su reconocimiento al profesorado y al conjunto de la comunidad universitaria por su dedicación y vocación de servicio, subrayando que detrás de cada promoción existe una apuesta colectiva por la educación superior como motor de progreso y desarrollo.

Para concluir, Guardiola ha invitado a los nuevos graduados a celebrar este momento irrepetible. "Salid de aquí con orgullo por lo que habéis conseguido, con gratitud por quienes os han acompañado y con confianza en todo lo que os queda por vivir", ha señalado.