La Guardia Civil desactiva una granada de mortero de la Guerra Civil hallada en un centro de reciclaje de Zafra

La Guardia Civil ha desactivado una granada de mortero hallada en un establecimiento de reciclaje dentro del término municipal de Zafra (Badajoz).

Así, en la tarde del pasado martes operarios del centro de residuos realizaban sus tareas diarias, en la clasificación y organización de piezas para obtener materiales reutilizables o reciclables, y descubrieron un proyectil, por lo que se alertó a la Guardia Civil de esa localidad.

Trasladados hasta el lugar del hallazgo, los agentes activaron el protocolo de actuación en estos casos, acordonando la zona de seguridad. Una vez analizado y estudiado el artefacto, se pudo averiguar que se trataba de una granada de mortero, modelo ECIJA, calibre 81 milímetros de la época de la Guerra Civil.

Proyectil que fue transportado adoptándose las oportunas medidas de seguridad hasta una cantera dentro del término municipal de Alconera, donde se llevó a cabo su desactivación de una forma controlada, explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Asimismo, la Guardia Civil informa de que, ante la localización de este tipo de artefactos, pese al tiempo transcurrido y aunque presenten aspectos inofensivos, pueden mantener sus propiedades explosivas "intactas".

De este modo, cualquier manipulación indebida puede activar su carga, por lo que se deben adoptar medidas de seguridad, como no manipularlos ni trasladarlos de lugar; y avisar lo antes posible a la Guardia Civil (062 ó 112). Mientras tanto se personen los agentes, hay que alejarse y señalizar la zona, de forma que pueda impedir que otras personas se acerquen al lugar.