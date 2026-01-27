Los Grupos Parlamentarios extremeños fijan sus direcciones para la nueva legislatura

Tras el inicio la pasada semana de la nueva legislatura, los Grupos Parlamentarios confirman sus nuevas direcciones.

Así, José Ángel Sánchez Juliá continuará como portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, mientras que Abel Bautista será vicepresidente. Asimismo, la presidencia del grupo recaerá en María Guardiola y la secretaria general será Teresa Tortonda.

De forma transitoria, Piedad Álvarez repetirá como portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea. Además, José María Vergeles será el presidente del grupo; Raquel Medina será la secretaria general; y Álvaro Sánchez Cotrina el portavoz adjunto.

Por su parte, el presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura en la XII Legislatura será Óscar Fernández Calle. La formación contará en la Cámara regional con dos portavoces adjuntos, que serán Ángel Pelayo Gordillo Álvaro Sánchez-Ocaña.

Y por último, en Unidas por Extremadura, la dirección del será para Irene de Miguel, también portavoz. En la portavocía estará Nerea Fernández y como secretario general, José Antonio González Frutos.