El grupo emeritense Cervatana debutará en directo en el Templo de Diana el próximo 9 de abril

El grupo emeritense Cervatana, formado por artistas locales, debutará el próximo 9 de abril en el Templo de Diana de la capital extremeña, donde dará a conocer su primer disco, que será grabado en directo para el programa 'Mañana Más' en Radio Nacional de España.

Así lo han anunciado este martes el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, junto a los artistas emeritenses Miguelito García y Fran Sánchez, integrantes del grupo Cervatana, quienes han estado acompañados por otros miembros del proyecto procedentes de la capital extremeña.

Según ha indicado el alcalde de Mérida, el ayuntamiento ha apoyado la producción de este evento, que se celebrará el próximo 9 de abril de 19,00 a 21,00 horas, y que será "un pelotazo a nivel nacional y que esperamos que los emeritenses acudan a disfrutarlo".

El integrante del grupo Cervatana, Miguelito García, ha expresado su orgullo por poder presentar su banda, que surgió a lo largo de 2025, así como su disco, compuesto por diez canciones, en el Templo de Diana.

Además, ha anunciado que participará la Joven Orquesta de Mérida, que realizará la adaptación de una de las canciones, así como el elenco de bailarinas en otras piezas, dirigidas por la bailarina y coreógrafa emeritense Alba Gog.

También estará Bar Old School Food, dirigido por Carlos López y Jara Jiménez; la estilista Victoria Nogales; y la fundadora de La Dicha, Isabel Sánchez Flores, entre otros.

or su parte, Fran Sánchez, también integrante del grupo, ha explicado que el disco contiene música de diversos estilos, como rock, electrónica, música ambiental, referencias a bandas sonoras de Hans Zimmer y electrónica europea.

Sánchez ha indicado que este último estilo es el que más les gusta, porque consideran que en "España no hay una propuesta igual o similar", y esperan que "el disco guste al público tanto como a ellos".

Además, ha señalado que la música es "una fusión de estilos que permite viajar", ya que las canciones no terminan, sino que "se enlazan entre sí, creando un viaje espacial", incorporando una narrativa mitológica que "conecta de manera especial con el lugar de la presentación".

Asimismo, la presencia también de la danza contemporánea es un concepto que "querían llevar al directo al ser una propuesta poco habitual" y que forma parte de algunos de los videoclips.

Finalmente, los artistas emeritenses Miguelito García y Fran Sánchez, integrantes del grupo Cervatana, han señalado que presentar el disco en "un entorno como el Templo de Diana simboliza el lugar donde nació todo".