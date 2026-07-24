El Gobierno extremeño compra 28 todoterrenos adaptados para los agentes del medio natural

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta de Extremadura ha adquirido 28 nuevos vehículos todoterreno Ssang Yong Rexto, por un importe de 1,2 millones de euros, 44.000 euros por unidad, financiados con fondos europeos Next Generation.

De esta forma, la consejería cuenta con un total de 267 vehículos destinados al Medio Natural, cuya renovación permite "mejorar los recursos con los que trabajan los agentes y reforzar su capacidad para desarrollar su labor diaria sobre el terreno".

Los vehículos han sido presentados este jueves en Mérida por el consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, y la directora general de Caza, Pesca, Tauromaquia, Acuicultura y Medio Natural, Mercedes Mazo.

En su intervención, Juan José García ha destacado que los agentes del Medio Natural desempeñan un "papel esencial en la protección y conservación del patrimonio natural", ya que están presentes de forma permanente en el territorio y desarrollan funciones de vigilancia ambiental, protección de la biodiversidad, control cinegético y piscícola, seguimiento de los espacios naturales y apoyo en distintas situaciones de emergencia.

Los nuevos vehículos han sido adaptados específicamente a las necesidades de los agentes del medio natural y a las exigencias del medio donde desempeñan su labor, de tal forma que cuentan con tracción 4x4, elevada altura, cambio automático y una suspensión reforzada que les permitirá desplazarse con mayor seguridad y eficacia por pistas forestales, caminos de montaña y terrenos de difícil acceso, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Además, incorporan sistemas de señalización luminosa y acústica homologados, protección reforzada de los bajos del vehículo y preinstalación para equipos de comunicación GPS y VHF, mejorando la coordinación y la operatividad en cualquier intervención.

La Junta de Extremadura reafirma su apuesta por "dotar a los empleados públicos de los mejores medios para desempeñar su trabajo", tras lo que destaca que "invertir en estos vehículos es invertir en seguridad, en eficacia y en una mejor protección del medio natural", concluye.