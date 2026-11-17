El Gobierno, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), ha puesto a disposición de Extremadura 200 millones de euros para atender los gastos extraordinarios de la Junta para paliar los daños de los temporales registrados este año.

Además, ha asignado a la Comunidad Valenciana 945 millones de euros para atender los efectos de la dana Adam y de la dana de 2024, según ha detallado el Ministerio de Hacienda en un comunicado este lunes.

Estos recursos proceden del Compartimento Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas de 2026 y 2027 para financiar los gastos extraordinarios ejecutados en 2026 y 2027 por la Comunitat Valenciana y Extremadura en respuesta a estas situaciones de emergencia climática.